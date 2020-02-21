Москва, , 11:44 — REGNUM Формальный сектор занятости в России составляет около 80% от общего, и именно по этому сектору производится оценка Росстата. Об этом 21 февраля заявила проректор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока мы видим только формальную часть, которая составляет более 80% от общего объёма оплаты труда. Что произошло в неформальном сегменте, мы не знаем. Поэтому когда мы с вами видим данные и по формальному, и по неформальному сегменту, тогда мы сможем сделать выводы о трудовых доходах населения», — заявила Овчарова.

По данным Росстата, номинальные выплаты зарплат по итогам 2019 года выросли на 7,5%, а в реальном выражении, с поправкой на инфляцию — на 2,9%.

Резкий скачок заработной платы зафиксирован Росстатом в декабре 2019 года — прибавка составил сразу в 34%. Тогда средненачисленная зарплата в России превысила 62 тыс. рублей до вычета подоходного налога, такой рост связан с выплатами премий и поощрений.

В среднем работники получали в 2019 году почти 47,5 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ, что на 7,5% больше, чем было в 2018 году.