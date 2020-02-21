Барнаул, , 10:19 — REGNUM В преддверие отмечаемого 23 февраля Дня защитника отечества Алтайкрайстат обнародовал любопытную информацию о проживающих в регионе мужчинах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оказывается, по состоянию на 1 января 2019 года, численность мужского пола в Алтайском крае составляла 1077,5 тысяч человек (46,2% в общей численности населения), а ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении в 2019 году (по среднему варианту прогноза) меньше, чем у женщин (мужчин — 66,52 года, женщин — 76,76 лет).

А вот среди новорожденных мальчиков оказалось больше. Так, в 2018 году на Алтае родилось 23 408 детей, 51,7% из которых (12 104) — мальчики. За январь-декабрь 2019 года мальчиков тоже появилось на свет (10 898) больше, чем девочек (51,6%).

Уровень занятости алтайских мужчин на 14,5% выше уровня занятости женщин и получают они больше. По данным на октябрь 2019 г., заработная плата представителей сильного пола составила 33 228 рублей, женщин — 26 758 рублей (октябрь 2017 г. — 26 945 рублей и 20 141 рублей соответственно.