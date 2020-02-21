Москва, , 09:26 — REGNUM Эксперты Роскачества рекомендуют отказаться от употребления продуктов с содержанием искусственных и низкокалорийных подсластителей, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, агавы и сахарных спиртов. Об этом сообщается на сайте организации.

В целом специалисты рекомендуют избегать употребления любого дополнительного сахара, в особенности добавленных сахаров с высоким содержанием фруктозы, которая почти полностью метаболизируется в печени.

Чрезмерное употребление фруктозы вызывает инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировую болезнь печени и диабет второго типа.

Читайте также: Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара

Более удачные подсластители те, что имеют низкий гликемический индекс. К ним относятся финиковый сироп, натуральный кленовый сироп, мед, кокосовый сахар, патока. Однако и эти сахара не лучший источник полезных питательных веществ, отмечают эксперты.

Самый эффективный способ снизить потребление сахара — это есть в основном цельные и необработанные продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве отметили, что полный отказ от коровьего молока в пользу растительных аналогов не имеет смысла, если для этого нет веских причин. В употреблении растительного «молока» есть как плюсы, так и минусы.

Ещё одна опасность растительного молока — не всегда полезные растительные масла в составе, а также добавление консервантов, стабилизаторов, эмульгаторов и сахара.

Читайте подробнее: В Роскачестве назвали минусы растительного молока