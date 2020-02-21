Вашингтон, , 07:46 — REGNUM У 11 граждан США, эвакуированных на родину с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердилось наличие коронавируса нового типа, передает телеканал CNN со ссылкой на данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что 13 эвакуированных граждан Соединенных Штатов в настоящее время находятся в медицинском центре Университета Небраски. У 11 из них было зафиксировано заражение коронавирусом нового типа. При этом отмечается, что у большинства инфицированных отсутствовали симптомы заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты вывезли 340 своих граждан с лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии, еще 19 февраля. По прибытию на территорию США их направили на 14-дневный карантин.

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