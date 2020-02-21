Оренбург, , 07:29 — REGNUM В Оренбурге в больнице им. Пирогова скончался 34-летний мужчина, которого ранним утром 18 февраля жестоко избили подростки, сообщают СМИ.

Как информирует vestirama.ru, группа подростков находилась в состоянии алкогольного опьянения, а для жестокого нападения использовала малозначительный повод — мужчина нецензурно выразился в адрес молодых людей.

Напомним, избиение произошло на проспекте Гагарина. По подозрению в совершении преступления задержали двух подростков. Им инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц. Свою вину парни признали.

После гибели мужчины статью, по которой подросткам предъявили обвинение, переквалифицировали на более тяжкую. В отношении двух молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что в компании в злополучное утро были пять подростков. Из них трое проходят свидетелями. Следствие не исключает, что в ходе расследования их статус может измениться.

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