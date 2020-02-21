Бишкек, , 07:19 — REGNUM В рамках стартовавшего в Киргизии «кино-каравана», посвященного 75-й годовщине Великой Победы, во всех кинотеатрах республики будут бесплатно показывать киноленты о Великой Отечественной войне, передает «Кабар».

По словам заместителя директора департамента кинематографии Айзады Усупбековой, кинозрители смогут увидеть более 20 фильмов, снятых киргизстанскими и советскими киностудиями.

Также она отметила, что в рамках мероприятия известные личности и выдающиеся деятели кино отправятся по городам Киргизии представить картины о войне, среди которых «Материнское поле» и «Ленинградцы, дети мои».

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли.

Свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоились звания Героя Советского Союза.