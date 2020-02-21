Посёлок городского типа Саракташ, Оренбургская область, , 07:15 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении начальника Саракташского районного управления ветеринарии. Он признан виновным в незаконном вмешательстве в деятельность предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в саракташской прокуратуре.

По данным ведомства, чиновник, используя служебное положение «кошмарил» бизнес: организовывал необоснованные внеплановые проверки, а также беспричинного отказывал в клеймении мясного сырья, подлежащего реализации индивидуальному предпринимателю для изготовления мясной продукции. Начальник ветуправления виновным себя не признал.

Суд первой инстанции запретил чиновнику занимать определённые должности в бюджетных учреждениях и органах ветконтроля в течение полутора лет. Кроме того мужчина оштрафован на 50 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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