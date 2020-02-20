23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник появился в 1918 году и менял свое название несколько раз. Во времена СССР он назывался Днём Красной Армии, затем — Днём Советской Армии и Военно-Морского флота. Сейчас с Днём защитника Отечества поздравляют не только военных, а всех мужчин.

Официальным праздничным выходным 23 февраля стало в 2002 году.

Ко Дню защитника Отечества в городах РФ и стран СНГ проходит масса различных мероприятий.

Как отмечают этот праздник в Год памяти и славы — в трансляции ИА REGNUM.