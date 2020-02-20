21 Февраля
7:18
Жители России отдохнут в феврале три дня подряд
В 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье, поэтому следующий за ним понедельник 24 февраля объявлен выходным днём. Таким образом, последняя рабочая неделя февраля будет четырёхдневной.
7:14
День защитника Отечества отметят многочисленными салютами в Москве
«Жители и гости столицы смогут насладиться праздничными показами на Лужнецкой набережной, Поклонной горе, ВДНХ и в парковых зонах», — отметили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
7:11
Фейерверки в Москве начнутся 23 февраля в 21:00.
7:10
В День защитника Отечества салют запустят на 16 площадках Москвы
Праздничные фейерверки, приуроченные ко Дню защитника Отечества, запустят 23 февраля на 16 московских площадках.