Орск, Оренбургская область, , 07:02 — REGNUM В Оренбургской области задержан 47-летний житель Орска, который подозревается в организации и приготовлении к совершению убийства по найму. В ближайшее время в отношении орчанина изберут меру пресечения. Силовики ходатайствуют о заключении под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчина заказал убийство своего знакомого, с которым сложились неприязненные отношения возник семейный конфликт. Орчанин договорился с исполнителем заказа о вознаграждении, однако «киллер» проинформировал о готовящемся преступлении правоохранителей.

В результате убийство было инсценировано. 19 февраля «наемник» в качестве доказательства представил видеозапись заказчику. Во время передачи денег мужчина, заказавший убийство, был задержан.