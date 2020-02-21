Токио, , 06:48 — REGNUM Власти Филиппин направят самолеты для эвакуации своих граждан, оказавшихся на борту «коронавирусного» лайнера Diamond Princess в Японии, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo.

Он отметил, что уже 759 пассажиров и членов экипажа судна были эвакуированы из Японии в Соединенные Штаты, Южную Корею, Австралию, Китай, Израиль и Канаду. Также о намерениях вывезти своих граждан заявили Индонезия, Италия, Великобритания и Таивань. По словам Мотэги, японские власти «делают все возможное, чтобы поддержать иностранных граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем лайнер Diamond Princess начала покидать третья группа пассажиров, у которых не было выявлено заражение коронавирусом нового типа по результатам анализа. Напомним, число зараженных коронавирусом на лайнере превысило 630 человек, двое в результате болезни скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Третья группа пассажиров «коронавирусного» лайнера начала выходить на берег