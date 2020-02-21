Барнаул, , 06:37 — REGNUM В Алтайском крае заболеваемость ОРВИ хотя и пошла на спад, но всё ещё остаётся высокой. Как сообщает официальный сайт региона, с 10 по 16 февраля было зарегистрировано 22,3 тысячи заболевших. Это на 29% выше эпидемического порога, на 13% ниже предыдущей недели.

Также известно, что по причине отсутствия в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 25 школах и 27 дошкольных учреждениях. Закрыты 143 класса 60 школ, 17 групп 12 дошкольных учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года в Алтайском крае по причине вспышки заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) был введён карантин. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ с 20 по 26 января был превышен на 53,8%.

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