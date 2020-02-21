Пекин, , 06:26 — REGNUM Подготовить вакцину от коронавируса нового типа к клиническим испытаниям ученые Китая смогут не раньше конца апреля. Об этом 21 февраля сообщил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.

В ходе брифинга Наньпин сказал журналистам, что по предварительным расчётам и согласно комплексным исследованиям «вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля представитель госкомитета здравоохранения КНР Чжан Синьминь сообщил, что часть вакцин от коронавируса COVID-2019 в Китае уже начали тестировать на животных.

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