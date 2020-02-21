Кемерово, , 05:46 — REGNUM Кемеровское управление ФАС России продолжает отслеживать ситуацию с ценами на медицинские маски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Кузбассе по состоянию на 17 февраля цена реализации этого товара в аптеках по-прежнему составляет от 5 до 15 рублей за одну маску (в среднем)», — отчиталось ведомство о результатах мониторинга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Кемеровской области пожаловались в антимонопольные органы на высокие цены на медицинские маски.

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