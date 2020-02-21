Тюмень, , 05:45 — REGNUM В Тюмени группа инвалидов объявила днём 20 февраля голодовку. В акции участвуют около пяти человек, сообщает «Наша газета».

Протестующие выдвинули пять требований. Это отставка заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских; создание доступной среды в социальных объектах; обеспечение инвалидов третьей группы бесплатной землёй и жильём; отмена имущественного ценза в 100 тысяч рублей на получение жилья и земли; организация санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов и инвалидов первой группы.

До объявления голодовки гражданский активист, инвалид второй группы Андрей Романов организовал пикет на Центральной площади Тюмени. Его поддержали общественники из «Диванных войск».

Одна из пикетчиц заявила, что сама является инвалидом, её сын инвалид, и к Ольге Кузнечевских на приём она не может попасть уже три года. Хотя чиновникам дается месяц на ответ по жалобе.

С митингующими беседовал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. Большинство претензий митингующих, по его словам, решаемы, кроме тех, которые касаются федерального законодательства.