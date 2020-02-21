Москва, , 05:43 — REGNUM В пятницу, 21 февраля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +4… +6 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 22 февраля в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, −1… +1 °С.

Ветер юго-западный, южный 2−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +1… +6 °С днём и −3… +2 °С ночью.

В субботу, 22 февраля, днём в столице ожидается +2… +4 °С. По области 0… +5 °С. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °С.