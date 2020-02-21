Москва, , 05:35 — REGNUM Свыше 3300 экспедиций, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества, пройдут в 2020 году при участии «Поискового движения России», сообщил 21 февраля депутат Госдумы Ильдар Бикбаев («Единая Россия»).

«Первые экспедиции уже проводятся в Тверской, Ленинградской областях, Крыму и других регионах РФ, — цитирует РИА Новости депутата. — Планируем работать во всех регионах, где шла Великая Отечественная война».

В работе поисковых отрядов могут принимать участие школьники и студенты. По заявлению родителей, в экспедициях могут работать юноши и девушки с 14 лет. До того, как добровольцы отправятся на место раскопок, участок проверяют профессиональные поисковики и инженеры-саперы.

Сегодня «Поисковое движение России» объединяет более 42 тыс. человек в составе 1428 отрядов. Региональные отделения организации действуют в 82 субъектах России. Бикбаев является основателем поискового движения в Башкирии.

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