Канберра, , 05:25 — REGNUM Среди 160 граждан Австралии, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, двое оказались заражены коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что после возвращения австралийцев в город Дарвин, где они были помещены на 14-дневный карантин, у шестерых были выявлены симптомы респираторного заболевания и повышенная температура тела. У двоих из них подтвердилось заражение коронавирусом нового типа. Теперь они изолированы от остальных и проходят необходимое лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Австралия продлила запрет на въезд в страну всех прибывающих из Китая, кроме собственных граждан. Новый запрет будет действовать до конца февраля. Отметим, что ранее в Австралии были выявлены 15 случаев заражения коронавирусом.

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