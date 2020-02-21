Екатеринбург, , 05:11 — REGNUM В Екатеринбурге закрыт сбор средств на лечение пятимесячной девочки. Об этом в инстаграм написали её родители.

Основную часть денег перевёл один из известных российских олигархов, Владимир Лисин. Таким образом, вся необходимая сумма в размере 160 млн рублей собрана.

Как сообщало ИА REGNUM, у девочки спинальная мышечная атрофия. Помочь ей может препарат «Золгенсма», который выпускается в США.

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