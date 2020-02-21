Красноярск, , 05:04 — REGNUM В пятницу, 21 февраля, в Красноярске будет облачно, небольшие осадки, температура воздуха −1… −0 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 8:55 на Театральной площади было — 2 °C.

Ночью с 21 на 22 февраля ожидается до — 6 °C.

Скорость юго-западного ветра — 2−4 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В субботу, 22 февраля, в Красноярске ожидается до — 2 °C днём. Ночью до — 9 °C.

В воскресенье, 23 февраля, в Красноярске до — 2 °C днём и до — 12 °C ночью.

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