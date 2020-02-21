Пекин, , 04:54 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 118 и достигло 2236 человек. Об этом 21 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Количество инфицированных граждан в стране увеличилось примерно на 0,9 тыс. и превысило 75,4 тыс. человек. За сутки из больниц были выписаны 2109 выздоровевших. Общее число выздоровевших превысило 18,2 тыс. человек.

По данным на утро 21 февраля, в провинции Хубэй жертвами коронавируса стали 2144 человека, при количестве заболевших 62,4 тыс. человек. Одновременно в провинции зафиксировано 11,7 тыс. выздоровевших.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 20 февраля, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2118 человек, более 74,5 тыс. оказались заражены. Выздоровели и были выписаны из больниц 16,1 тыс. человек.

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