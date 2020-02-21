Сеул, , 04:32 — REGNUM В Южной Корее выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Рёнхап».

Таким образом общее число зараженных в Республике Корея достигло 156 человек. Отмечается, что 41 новый выявленный случай приходится на город Тэгу. По предварительной версии, распространение коронавируса в этом городе пошло из-за посещения одним из пациентов проповеди одной из местных сект.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 104 человек. Отмечалось, что большая часть выявленных случаев заболевания пришлась на город Тэгу.

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