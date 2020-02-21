Новосибирск, , 04:29 — REGNUM Вопрос о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» рассмотрят на мартовской сессии Законодательного собрания региона. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Шимкив.

«Как только Федеральный закон вступает в силу, мы сразу начинаем это отрабатывать в нашем Законодательном собрании, — уточнил Шимкив. — Думаю, что все поддержат это решение и мы обратимся к президенту с ходатайством о присвоении этого высокого звания нашему родному городу Новосибирску».

Для присвоения почётного звания Новосибирску необходимо заключение Российской академии наук. Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил президента РАН Александра Сергеева подготовить экспертное заключение к ходатайству о присвоении муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 февраля, Госдума в третьем чтении приняла президентский закон о почетном звании «Город трудовой доблести»,.

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