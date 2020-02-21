Петропавловск-Камчатский, , 04:19 — REGNUM Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Камчатку заявил о том, что знаменитой на весь мир местной гонке на собачьих упряжках «Берингия» необходима всесторонняя поддержка, у сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

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«У меня дочь принимает участие в гонке «Дюлин» (детская гонка на упряжках, прим. ИА REGNUM). Она уже третий год участвует в ней. Я также хочу встретиться с организаторами, обсудить вопросы, связанные с инфраструктурой. Им надо помогать. «Берингию» знают сегодня во всей стране, и не только в нашей стране. Поэтому надо поддерживать тех, кто такие замечательные вещи проводит, — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента работает на Камчатке. Там он поболеет за свою дочь-каюра.