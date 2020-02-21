Пекин, , 04:08 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район передал 10,14 млрд кВт/ч электроэнергии другим регионам Китая с начала 2020 года, что на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Рост объемов передаваемой регионом электроэнергии связан с запуском ключевого проекта энергопередачи, расположенного в 3000 км от Синьцзяна в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщили в синьцзянском отделении Государственной генерирующей корпорации КНР.

Кроме того, Синьцзян подписал соглашения о передачи электроэнергии еще большему числу администраций провинциального уровня по всей стране, что в будущем только подстегнет спрос на синьцзянское электричество. В 2019 году регион передал в другие регионы Китая 71,2 млрд кВт/ч электричества, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее.