Новосибирск, , 03:59 — REGNUM В Новосибирской области выпущена пробная партия масок с антивирусной активностью. Об этом сообщил представитель компании «Биоком» Виталий Гончаров.

Напомним, ранее учёные Института химии твёрдого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХТТМ СО РАН) разработали материал для медицинских масок. Как утверждают разработчики, он имеет высокую антибактериальную и противовирусную активность. Есть основание полагать, что материал будет эффективен и против коронавируса.

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«Мы в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН создали антибактериальную ткань, которая состоит из мельтблауна (часть обычной маски), с измененными свойствами и покрытая серебром. Не пропускает 99,9% бактерий. А тот 1%, который остается, дает нам иммунитет. То есть погибшие бактерии попадают к нам в организм и по аналогии с вакцинацией повышают иммунитет, — цитирует Sibnet.ru Гончарова. — Потребуется около года, чтобы вывести на мелкосерийное производство. Но нужно получить разрешение на выпуск Минздрава. У Минздрава нет ни одной лаборатории, способной подтвердить исследования «Вектора». Мы ищем способы выйти на вышестоящее руководство».

В среду, 19 февраля, предприятие «Медсклад» выпустило пробную партию масок — 50 штук. Их отправят в Минздрав для регистрации изделия как медицинского.

Как сообщало ИА REGNUM, сибирские учёные уже рассказала, что если обычные медицинские маски нужно менять каждые полтора-два часа, то новые могут работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды. Кроме того, они способны самоочищаться. Стоимость таких масок, уверяют разработчики, будет немногим дороже обычных.