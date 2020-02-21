Эль-Кувейт, , 03:38 — REGNUM Портовое управление Кувейта приостановило пассажирское сообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство KUNA.

«Это решение является мерой предосторожности с целью предотвратить возможное распространение болезни на пассажиров», — заявляет компания.

Ранее, 20 февраля, авиаперевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран по той же причине.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Ирак закрыл въезд в страну для граждан Ирана из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее в иракском Куме два человека скончались от заболевания, также было выявлено три новых случая заражения коронавирусом нового типа.

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