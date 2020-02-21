Ухань, Китай, , 03:31 — REGNUM В китайской провинции Хубэй стало известно о 411 новых случаях заражения коронавирусом, сообщили 21 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки в провинции, являющейся эпицентром эпидемии, общее число зафиксированных случаев заражения достигло 62 442, из них 45 346 приходятся на столицу региона — Ухань. Еще 1451 человек был выписан из госпиталей после выздоровления. Всего же в регионе 11 788 человек переболели новым коронавирусом.

В госпиталях Хубэя по-прежнему находятся 42 056 пациентов с опасным вирусом, из которых 8979 в тяжелом состоянии и 2018 — в критическом. Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее число заразившихся составило 349 человек.