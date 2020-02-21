Ухань, Китай, , 03:37 — REGNUM В китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 115 человека, общее число жертв достигло 2144. Об этом 21 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Количество инфицированных граждан в провинции превысило 62,4 тыс. человек. За сутки выздоровели и были выписаны из больниц более 1,4 тыс. человек. Общее число выздоровевших в провинции превысило 11,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 февраля в китайской провинции Хубэй умерли от коронавируса 2029 человек.

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