Ухань, Китай, , 02:35 — REGNUM Власти Китая почтили минутой молчания память медиков и пациентов, которые погибли в борьбе с новым коронавирусом, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Как заявил заместитель генерального секретаря Госсовета КНР Дин Сянъян во время пресс-конференции в Ухане, столице провинции Хубэй, медицинский персонал, ежечасно подвергающий себя опасности, борясь с коронавирусом на передовой в провинции Хубэй и других регионах страны, демонстрирует сильное чувство любви и доброты.

По его словам, борьба против коронавируса — особенная и небывалая с самого момента основания КНР. И дело здесь в том, что мощь эпидемии и обширный охват ее всех уголков Китая поставили перед Китаем невиданные вызовы и оказали серьезное давление на общество.

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