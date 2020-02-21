Пекин, , 02:29 — REGNUM Всего 29 иностранцев заразились новым коронавирусом в Китае за все время эпидемии, сообщает 30 февраля агентство Синьхуа.

По словам заместителя генерального секретаря Госсовета КНР Дин Сянъяна, произнесенным им во время пресс-конференции в Ухане, коронавирусом COVID-19 по данным на 18:00 по пекинскому времени, заболели всего 29 иностранных граждан на территории Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая вновь меняют схему учета численности вновь заболевших коронавирусом для провинции Хубэй, эпицентра эпидемии.

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