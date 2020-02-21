Ухань, Китай, , 02:21 — REGNUM Клинически подтвержденные случаи заражения новым коронавирусом COVID-19 теперь больше не учитываются при составлении статистики заражения в Китае, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Клинически подтвержденные случае заражения были добавлены в 5-й версии схемы выявления больных около недели назад и исключительно для провинции Хубэй — эпицентра нового коронавируса. Суть их заключалась в том, что они выявлялись благодаря компьютерной томографии, а не на основе анализа крови.

Выступая на пресс-конференции в Пекине, директор департамента инфекционных заболеваний Первого госпиталя Пекинского университета Ван Гуйцян объяснил природу изменений, внесенных в 6-ю схему.

По его словам, данная категория была введена для того, чтобы предложить пациентам, ожидающим результатов нуклеиновых тестов, своевременное лечение для снижения смертности.

Теперь же ситуация в провинции изменилась коренным образом в лучшую сторону. Поэтому, согласно новой схеме, есть подтвержденные и подозрительные случаи заражения. На данный момент в провинции Хубэй насчитывается 49 665 подтвержденных и 3456 подозрительных случаев.