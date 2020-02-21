Пекин, , 02:11 — REGNUM Органы медицинского страхования Китая выделили 17,179 млрд юаней (около $2,45 млрд) на борьбу с новым коронавирусом, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Всего 3,016 млрд юаней предназначаются провинции Хубэй и 902 млн юаней — столице региона города Уханю, который является эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19, сообщил представитель Администрации национальной безопасности в области здравоохранения КНР Сюн Сяньцзюнь.

Средства выделены для того, чтобы снять финансовую нагрузку на медицинские учреждения. Как сообщало ИА REGNUM, уже свыше 32 тыс. медиков ведут борьбу с эпидемией коронавируса в китайском Хубэе.

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