Ухань, Китай, , 02:04 — REGNUM В общей сложности 32 395 медицинских работников было направлено в провинцию Хубэй в центральном Китае для борьбы с новым коронавирусом, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Провинция Хубэй является эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае, на которую приходится наибольшее и подавляющее большинство заразившихся этой инфекцией людей. В связи с этим власти Китая направили в регион 278 медицинских команд со всей страны, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР во время пресс-конференции в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально 10 дней назад в регион было направлено около 12 тыс. медиков. Таким образом, число задействованных в борьбе с вирусом на передовой медиков продолжает увеличиваться.

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