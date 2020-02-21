Пекин, , 01:58 — REGNUM Китай постепенно возобновляет строительство ключевых железнодорожных проектов на фоне борьбы с новым коронавирусом в стране, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

По данным на 18 февраля в общей сложности 341 строительная площадка 17 ключевых железнодорожных проектов, находящихся под управлением компании China State Railway (CSR) Group Co., Ltd. возобновили свою работу. В том числе возобновилось строительство скоростной железной дороги Пекин-Сюнань.

По всей стране 28 из 116 железнодорожных проектов, запланированных на этот год, возобновили строительные работы, в которых принимает участие более 70 тыс. человек. При этом, на местах проводится дезинфекция, дабы на допустить распространение нового коронавируса среди рабочих и управляющего персонала.

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