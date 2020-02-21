Менло-Парк, США, , 01:56 — REGNUM Американская компания Facebook отказалась от участия в ежегодной конференции разработчиков компьютерных игр, которая должна пройти 16−20 марта в американском Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Группы Facebook не будут участвовать в этом мероприятии в этом году ввиду опасений из-за 2019-nCoV», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что здоровье сотрудников и сообщества любителей компьютерных игр им дороже даже таких важных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля делегация Китая отказалась от участия в саммите G20 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Отмечалось, что соответствующее решение было принято из-за ситуации с коронавирусом нового типа в Китае.