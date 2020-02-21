Хайкоу, Китай, , 01:37 — REGNUM Магазины беспошлинной торговли возобновили работу в южной островной китайской провинции Хайнань, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Один магазин дьюти-фри в столице Хайнаня городе Хайков теперь работает с 10:00 до 18:00 ежедневно. Однако, на фоне вспышки нового коронавируса в стране, всему персоналу предписано носить маски и перчатки. Посетители с температурой будут увозиться на карантин, а наличие лицевых масок будет проверяться при входе.

Магазин будет контролировать поток посетителей. Метровая стойка была выставлена напротив каждого прилавка, чтобы обеспечить клиентам безопасное пространство при выстраивании их в очередь для оплаты. Каждая касса оборудования дезинфицирующим средством.

Магазин дьюти-фри в городе Санья, популярном у иностранных туристов, также возобновил работу и будет открыт с 11:00 до 18:00 ежедневно. Из четырех магазинов беспошлинной торговли Хайнани, один частично восстановил работу в аэропорту Хайкоу с 17 февраля и еще один, расположенный непосредственно в городе, пока по-прежнему закрыт.

Напомним, что решение об открытии магазинов беспошлинной торговли на Хайнани было принято Госсоветом КНР в апреле 2011 года с целью превратить к 2020 году остров в туристический пункт мирового уровня.