Куньмин, Китай, , 01:29 — REGNUM Печально известный главарь банды и виновных в ряде тяжелых уголовных преступлений Сунь Сяого был казнен в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Смертный приговор был вынесен Суню Верховным народным судом Китая и приведен в исполнение 12 февраля. Как сообщили в Промежуточном народном суде Куньмина, перед смертью Сунь встретился с близкими.

Верховный суд провинции Юньнань принял решение казнить Суня за множественные преступления, лишить его всех политических прав и изъять все его имущество 23 декабря 2019 года. Он признан виновным в изнасиловании, унижении женщин при помощи силы, умышленном причинении вреда здоровью и прочих злодеяниях.

Суд оставил в силе смертный приговор, который был вынесен ему в 1998 году за те же преступления. В ходе отдельного разбирательства в 2109 году Сунь был приговорен к 25 годам тюрьмы за совершения ряда преступления в период с 2013 по 2018 годы.