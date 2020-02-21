Лхаса, Китай, , 01:14 — REGNUM Рабочие продолжили работу над серией инфраструктурных проектов в Тибете на юго-западе Китая, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

Так, в настоящее время продолжается работа над проектом водоотведения в уезде Сагья. Он является крупнейшим в Тибете по объему инвестиций в свой области за всю историю. Он призван помочь с ирригацией, поставками воды, выработке электроэнергии и профилактике наводнений.

В то же время 1881 рабочий в Тибете усиленно строят железную дорогу Лхаса-Ньингчи с максимальной скоростью передвижения поездов 160 км/ч. Она станет первой электрифицированной железнодорожной линией Тибета.

Железнодорожный проект потребовал 27.2 млрд юаней инвестиций ($3,9 млрд) по данным на середину февраля, а его введение в эксплуатацию намечено на 2021 год. Рабочие уже построили 44 тоннеля из 47 и 119 мостов и 120 вдоль маршрута.

Отметим, что в Тибете на 2020 год запланировано 170 проектов, которые потребуют суммарно 187,2 млрд юаней инвестиций, что на 18% выше, чем годом ранее. Китай постепенно восстанавливает штатный режим работы проектов после начала эпидемии нового коронавируса.

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