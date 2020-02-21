Багдад, , 00:29 — REGNUM Ирак закрывает въезд на территорию страны для граждан Ирана на три дня из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что соответствующее решение иракские власти приняли после того, как авиакомпания Iraqi Airways прекратила полеты в Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Иране было выявлено три случая заражения коронавирусом нового типа. Ранее, 19 февраля, от нового заболевания в иранском Куме скончались два человека. Отмечалось, что умершие перед заражением не выезжали за пределы страны и не контактировали с гражданами Китая.

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