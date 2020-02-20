Кум, , 23:35 — REGNUM Власти Ирана отменили религиозные мероприятия в священном городе Кум из-за угрозы уханьского коронавируса, 20 февраля сообщает агентство Tasnim.

Ранее в Иране были выявлены три новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, в городах Кум и Арак. До этого от коронавируса уже умерли двое иранцев.

На данный момент число заразившихся уханьским коронавирусом в мире составляет 75 775 человек, от болезни погибли 2130 человек.

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