Душанбе, , 23:27 — REGNUM Более 200 амнистированных в 2019 году осуждённых повторно совершили преступление и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана. Такие данные озвучил министр внутренних дел страны Рамазон Рахимзода.

Характер совершённых преступлений Рахимзода уточнять не стал. Однако «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщила о том, что большая часть бывших заключённых подозревается в преступлениях, носящих экономический характер.

По данным ведомства, под прошедшую в 2019 году амнистию попали 10 тысяч 574 человека, более 6 тысяч таджикистанцев были освобождены от отбывания наказания.

Пресс-служба МВД страны отмечает, что за гражданами, которые недавно вышли на свободу, милиция ведёт строгий контроль.

Эксперты аргументировали подобное поведение амнистированных и бывших заключённых тем, что после освобождения люди сталкиваются с довольно тяжёлыми жизненными ситуациями: трудно найти работу, адаптироваться в обществе. В результате многие из них опять возвращаются на преступный путь.

По информации ведомства, за 2019 год в стране было зарегистрировано 21 946 преступлений. Из них большая часть — 5 328 — кражи, 2 294 эпизода мошенничества, 1 139 случаев хулиганства, 140 ограблений и другие.