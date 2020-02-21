Екатеринбург, , 05:00 — REGNUM России необходимо усилить целенаправленную работу с волонтёрскими и общественными движениями из СНГ, в частности, по теме Великой Отечественной войны. Об этом заявил секретарь Общественного совета Нур-Султана Мухтар Еркетаев, сообщает ИА REGNUM.

Экспертный клуб «Урал-Евразия»

Выступая в Екатеринбурге, Еркетаев поблагодарил российскую сторону за работу в сфере сохранения памяти о Великой Отечественной. Тем не менее, взаимодействие стоит расширить, в частности, усилив систему грантовой поддержки, считает общественник.

«Работа, которая сегодня поставлена, это целенаправленная работа. Ею нужно ежедневно заниматься! » — подчеркнул секретарь.

Еркетаев привёл в пример США, которые «держат руку на пульсе социальной жизни» через подконтрольные институты и фонды. Однако Штаты занимаются фальсификацией истории, чему нужно дать отпор, отмечает общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экспертный клуб «Урал-Евразия» (Екатеринбург) подписал соглашение о сотрудничестве с «Организацией объединённой молодежи» Киргизии. Организации будут взаимодействовать в сфере защиты памяти о Великой Отечественной войне.

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