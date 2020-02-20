Калининград, , 19:40 — REGNUM Уже 122 женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, воспользовались в Калининградской области программой по переобучению, которая действует в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 20 февраля.

Всего в 2020 году планируется включить в эту программу 213 женщин, на что выделено 12,2 млн рублей. Основная часть этих средств из федерального бюджета. 50 человек уже начали обучение.

Чаще всего это профессии экскурсоведения, логопедия, воспитателя, основы графического дизайна и 3D-моделирования, бухгалтерский учет, навыки портного, парикмахера, повара, кондитера, менеджера по персоналу, специалиста в сфере закупок, кондитеров.