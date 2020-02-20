Калининград, , 19:36 — REGNUM За 2019 год уровень преступлений среди совершеннолетних в Калининградской области снизился на 12,5%, с 425 до 372 случаев, сообщила сегодня, 20 февраля, пресс-служба регионального правительства. Такое снижение в том числе стало итогом работы органов и учреждений системы профилактики.

Например, во время акции «Не спаивайте наших детей» — за год совершено 231 рейд, составлено 42 административных протокола за нарушение правил продажи спиртных напитков и табачной продукции.

В целом в регионе за три года число детей, которые приобрели статус «оставшихся без попечения родителей», сократилось на 38,8%.