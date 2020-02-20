Женева, Швейцария, , 19:35 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна через три недели получить результаты клинических испытаниях двух лекарств от нового коронавируса. Об этом сообщил на брифинге 20 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, речь идёт об антивирусном препарате под названием ремдизивир и ещё одном препарате, являющемся комбинацией двух лекарств от ВИЧ — лопинавира и ритонавира.

Испытания обоих этих лекарств рассматриваются в настоящее время как приоритетные для ВОЗ, отметил Гебрейесус.

Напомним, согласно последним данным ВОЗ, жертвами нового коронавируса стали уже более 2,1 тысячи человек. Количество подтверждённых случаев заражения превысило 75 тысяч, в том числе 924 случая подтверждено за пределами КНР.