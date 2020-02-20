Львов, Украина, , 19:09 — REGNUM Медицинские работники госпиталя в городе Винники Львовской области спели гимн Украины после того, как им объявили, что эвакуированных из Китая украинских граждан повезут не в винниковский госпиталь, а в другое место. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на видеоролик.

На кадрах видно, как собравшийся персонал хором поёт украинский гимн, а одна из сотрудниц утирает платком глаза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Новые Санжары в Полтавской области перекрыли дороги после того, как стало известно о том, что эвакуированных из Китая украинских граждан планируют разместить в местном госпитале.