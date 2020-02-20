Астрахань, , 19:05 — REGNUM В Астраханской области 29 февраля брак зарегистрируют 20 пар. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

За прошлые високосные годы статистика выглядит следующим образом: 29 февраля 2012 года в области было зарегистрировано четыре брака, а 29 февраля 2016 года — ни одного, потому что дата выпала на понедельник, когда ЗАГС не работал.

В четверг, 20 февраля (20.02.2020), было зарегистрировано 58 браков. Обычно в четверг отделения ЗАГС не ведут приём граждан, однако желающих заключить брак именно в этот день было так много, что сотрудники сделали исключение.

Астраханцам нравятся даты с повторяющимися цифрами, однако не все браки, заключённые в такие дни, живут долго. 11 ноября 2011 года (11.11.2011) было заключено 185 браков, однако 53 пары к 2020 году уже развелись. 12 декабря 2012 года (12.12.2012) поженились 86 пар, 21 из них развелась.