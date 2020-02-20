Астрахань, 20 февраля 2020, 18:53 — REGNUM В Астрахани на территории Наримановского района открыли первый муниципальный питомник для безнадзорных животных. Об этом 20 февраля сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии.
В приюте обустроили 300 вольеров площадью от трех до шести квадратных метров. Он поделен на несколько блоков — хозяйственный, карантинный, операционный, ветеринарный, административный и блок моечной дезинфекции. Там есть кухня, склад кормов и стационар для животных после операций. Первых десять бездомных собак уже доставили в карантинную зону питомника.
Оказывать ветеринарные услуги в питомнике будет ГБУ АО «Городская ветеринарная станция». Они будут стерилизовать, лечить и вакцинировать животных. МБУ г. Астрахани «Чистый город» принимает заявки на отлов животных и ловят их, а сотрудники учреждения будут кормить, выгуливать и дрессировать животных.