Астрахань, , 18:53 — REGNUM В Астрахани на территории Наримановского района открыли первый муниципальный питомник для безнадзорных животных. Об этом 20 февраля сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии.

В приюте обустроили 300 вольеров площадью от трех до шести квадратных метров. Он поделен на несколько блоков — хозяйственный, карантинный, операционный, ветеринарный, административный и блок моечной дезинфекции. Там есть кухня, склад кормов и стационар для животных после операций. Первых десять бездомных собак уже доставили в карантинную зону питомника.

«Мы планируем расширить этот земельный участок. Более того, уже оформили правоустанавливающие документы еще на 0,4 га, где построим дополнительные вольеры. Открытие питомника — первый шаг по программе гуманного содержания безнадзорных животных», — рассказал глава города Радик Харисов.

Оказывать ветеринарные услуги в питомнике будет ГБУ АО «Городская ветеринарная станция». Они будут стерилизовать, лечить и вакцинировать животных. МБУ г. Астрахани «Чистый город» принимает заявки на отлов животных и ловят их, а сотрудники учреждения будут кормить, выгуливать и дрессировать животных.