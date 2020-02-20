Москва, , 18:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал довести расследование убийств до конца. Об этом он заявил в ходе встречи с родственникам убитых на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года.

«Мы делаем всё, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И, несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы <…> полностью завершим это дело. Это наша главная задача», — сказал Зеленский.

По его словам, украинские власти сделали всё, чтобы после «перезагрузки» генеральной прокуратуры страны и руководства Госбюро расследований ни одна деталь уголовных дел не была утеряна.