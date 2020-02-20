Москва, , 18:29 — REGNUM Эпидемия коронавируса в Ухане будет остановлена к 20 марта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) после встречи с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэйем в Москве.

«Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии, китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена», — сказал Гаврилов.

Китай проявил высочайшую степень эффективности и ответственности управления, которое позволило предотвратить распространение эпидемии, отметил парламентарий.

«В ходе локализации очага в провинции Хубей было продемонстрировано единство китайского народа, высокий уровень ответственности и солидарности. В Китае восстанавливают производство некоторые заводы, которые были вынуждены остановить свою работу на период эпидемии», — добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Гаврилов сообщил о зоне для российско-китайских исследований заболеваний